Negli ultimi anni, i modelli linguistici neurali hanno portato a progressi significativi in diversi settori, come la trascrizione e la traduzione automatica. Tra le tecnologie più discusse c’è ChatGPT, che sembra dimostrare un livello di intelligenza, ma in realtà si basa su complesse elaborazioni di dati e pattern, senza possedere capacità di pensiero o comprensione autentica. Questa differenza viene spesso fraintesa dagli utenti.

Nel campo delle tecnologie del linguaggio, i modelli linguistici neurali hanno migliorato molte applicazioni, tra cui la trascrizione e la traduzione automatiche. In confronto ai modelli n-gram, queste gestiscono in modo molto più armonico la dispersione dei dati (come il dover classificare si pavoneggiava rispetto ad annusava in termini di possibilità di cosa viene dopo la veloce volpe fulva quando nessuno dei due termini è presente nel corpus). Una delle ragioni per cui questo avviene è il modo in cui i modelli linguistici neurali consentono la rappresentazione delle parole non sulla base della sequenza di caratteri usati per scriverle ma a partire dalle co-occorrenze con altre parole. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Perché ChatGPT sembra intelligente senza esserlo davvero

Articoli correlati

Aston Martin AMR26: ecco perché l'auto di Adrian Newey sembra davvero originaleTutti aspettavano con ansia la AMR26 a Barcellona, scesa in pista ieri quasi alla chiusura della sessione pomeridiana con Lance Stroll, mentre oggi...

La traduzione diventa intelligente: ChatGPT Translate cambia registro e adatta il tuo testoOpenAI ha mosso una pedina inattesa sulla scacchiera della tecnologia: senza fanfare né conferenze stampa, l’azienda ha rilasciato ChatGPT Translate,...

NEW ChatGPT Update is INSANE!

Altri aggiornamenti su Perché ChatGPT

Temi più discussi: Imitazione statistica | Perché ChatGPT sembra intelligente senza esserlo davvero; OpenAI rivoluziona la strategia AI: addio a Sora app, mentre ChatGPT si arricchisce con il meteo intelligente; Una super app per Mac che unisce ChatGPT, browser e programmazione in un unico posto; Media, OpenAI potrebbe sfidare Amazon con un altoparlante ChatGPT 'firmato' Jony Ive.

Claude sfida ChatGPT nella competizione globale per il dominio dell’intelligenza artificialeClaude insidia ChatGPT: crescita record e nuova geografia dell’IA generativa Nel mercato globale dei chatbot generativi, dominato da ChatGPT con circa ... assodigitale.it

Schiavi dell'intelligenza artificiale: il lavoro nascosto che alimenta ChatGpt e gli altri modelliEsce Nutrire la macchina, il libro che svela chi davvero alimenta ChatGpt: lavoratori invisibili, mal pagati e senza protezioni legali. L'autore Mark Graham racconta perché le big tech fanno di tutt ... corriere.it

Fantini, spero che il testo gliel'abbia scritto ChatGPT perché la differenza tra la prevenzione e un preventivo non è irrilevante. x.com

ChatGPT diventerà "sexy", ma non subito. OpenAI frena sulla modalità per adulti: dietro il rinvio ci sono tensioni interne, rischi legali e il timore di creare "dipendenze emotive" pericolose. Ecco come funzionerà (e perché fa paura). - facebook.com facebook