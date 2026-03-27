pasquetta ciociara sui passi di benedetto

Lunedì 6 aprile, nel giorno di Pasquetta, si svolge un'escursione organizzata dall'associazione Itinarrando lungo il percorso sui passi di S. Benedetto fino a Trisulti. L'iniziativa parte da Fontana La Macchia sulla ciclopedonale e si conclude con un pranzo in un'azienda agricola. L'evento prevede la partecipazione di cittadini e appassionati di escursionismo nella zona della Ciociaria.

Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle Appuntamento lunedì 6 Aprile, lunedì dell'Angelo, per la Pasquetta ciociara sui passi di S. Benedetto fino a Trisulti e poi pranzo di Pasquetta in Azienda Agricola assolutamente da non perdere! L'escursione organizzata dall'associazione Itinarrando inizia da Fontana La Macchia sulla ciclopedonale fino alla Santissima di Collepardo e poi alla Certosa di Trisulti. Si scenderà per la stessa strada a ritroso ripiegando verso la strada di Capo Rio per poter ammirare al meglio i panorami. Si termina con il pranzo nell'azienda agricola a Vico nel Lazio. Frosinone, “Libri in Accademia 2025-2026 – I nomi e i volti della storia dell’arte . 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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