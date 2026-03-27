Durante le vacanze di Pasqua, una bottega organizza laboratori creativi rivolti a bambini e ragazzi, aperti a piccoli gruppi. L'iniziativa prevede attività di sperimentazione e realizzazione di oggetti artistici, offrendo un'occasione di svago e apprendimento durante il periodo festivo. Le sessioni si svolgono in ambienti dedicati alla manualità e alla creatività, con appuntamenti programmati durante le vacanze pasquali.

Durante le vacanze di Pasqua, la bottega apre le porte a momenti di creatività e sperimentazione rivolta a piccoli gruppi. Durante la pausa scolastica, la bottega Artefatti in via Giorgio Regnoli, 36 propone una serie di laboratori creativi dedicati a bambini e ragazzi, pensati come un tempo da prendersi con calma, tra colori, carta e fantasia. “Mi piace pensare alla bottega come a un luogo dove i bambini possano avvicinarsi al mondo dell’artigianato, possano fermarsi, provare, usare le mani e portarsi a casa qualcosa fatto davvero da loro”, commenta Claudia, la titolare di Artefatti. “In questi giorni di pausa, la mia bottega diventa anche questo: uno spazio semplice dove stare bene, divertirsi e creare”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Pasqua in bottega: laboratori creativi per bambini e ragazzi da Artefatti

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