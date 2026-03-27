Parma e la provincia sono interessate da temperature che oscillano tra i 2 e i 4 gradi. Il zero termico si trova in quota, in montagna. Le previsioni sono state diffuse dal servizio meteorologico. La giornata si presenta caratterizzata da condizioni di freddo intenso.

Parma e la provincia nuovamente nella morsa del freddo e del gelo. Sono queste le previsioni di 3bmeteo.com. Oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15°C, mentre per tutta la mattina la minima oscillerà tra 2 e 4°C, lo zero termico si attesterà a 1197m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.Oggi è quindi attesa una giornata più soleggiata ma con clima molto fresco al primo mattino, quando le temperature minime raggiungeranno appunto i 24°C in pianura, seppur con leggero recupero nei valori diurni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Parma nella morsa del gelo: oggi temperature tra i 2 e i 4 gradi, zero termico in montagna

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