Il Lecchese nella morsa del gelo | minime fino a 10 gradi sotto zero
Nella provincia di Lecco, le temperature minime hanno raggiunto fino a 10 gradi sotto zero durante la notte tra il 7 e l’8 gennaio. Questa ondata di freddo si configura come una delle più intense della stagione invernale, contribuendo a un clima particolarmente rigido nel territorio lecchese.
La provincia di Lecco sempre più nella morsa del gelo. La notte scorsa, quella fra mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio, è stata finora una delle più fredde dell'inverno, forse in assoluto la più fredda nel nostro territorio.Come illustrato nella tabella, tutte le località in cui vengono effettuati i. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
