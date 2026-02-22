Pallavolo Chieti 1996 il giovane Graziano D’Agostino alla Boy League con la Sir Perugia

Graziano D’Agostino, giovane talento della Pallavolo Chieti 1996, ha attirato l’attenzione grazie alla sua partecipazione alla Boy League con la Sir Perugia. La causa è la sua capacità di dimostrare talento e determinazione in campo, nonostante abbia appena 11 anni. La squadra umbra lo ha scelto per il suo potenziale e per le sue prestazioni nelle ultime partite. D’Agostino si prepara ora ad affrontare la competizione con entusiasmo e concentrazione.

Grande orgoglio per la Pallavolo Chieti 1996. Il giovane schiacciatore Graziano D'Agostino, classe 2012, è stato selezionato dalla Sir Susa Vim Perugia per prendere parte alla Del Monte Boy League, il torneo nazionale riservato agli Under 14 organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A. Un'opportunità di altissimo livello per il giovane atleta teatino, chiamato a vestire i colori di una delle realtà più prestigiose del panorama pallavolistico italiano e internazionale. La Sir Perugia, campione del mondo maschile, sta partecipando alla fase eliminatoria della competizione con l'obiettivo di centrare la Final Eight.