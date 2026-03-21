PALINSESTI 29 MARZO-4 APRILE 2026 | L’EVENTO QUALCOSA DI LILLA L’ITALIA FORSE GIOCA

Dal 29 marzo al 4 aprile 2026, i palinsesti delle principali emittenti televisive italiane, tra cui Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema, presentano una vasta gamma di programmi e iniziative speciali. In questa settimana vengono trasmessi diversi titoli, con alcune novità e conferme di produzioni già note. La programmazione copre vari generi e fasce orarie, offrendo agli spettatori un'ampia scelta di intrattenimento e approfondimenti.

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 29 marzo al 4 aprile 2026. Rai1 D: Imma Tataranni 5 (44) 1ªTv L: Guerrieri: La Regola dell’Equilibrio (44) 1ªTv M: Italia-Irlanda del NordDa Definire M: Morgane: Detective Geniale 5 (34) 1ªTv G: Qualcosa di Lilla 1ªTv V: Rito della Via Crucis S: Canzonissima (36) Canale 5 D: Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo* (1616) L: Scherzi a Parte: Il Meglio M: Grande Fratello Vip (510) M: Forbidden Fruit 1ªTv G: Pio & Amedeo: Stanno Tutti Invitati new V: Grande Fratello Vip (610) S: Amici di Maria De Filippi (39) Il 2903, ore 9:50 – S. Messa Domenica delle Palme (*) potrebbero essere programmate nuove puntate. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - PALINSESTI 29 MARZO-4 APRILE 2026: L’EVENTO QUALCOSA DI LILLA, L’ITALIA FORSE GIOCA Articoli correlati PALINSESTI 29 MARZO-4 APRILE 2026: L’EVENTO QUALCOSA DI LILLA, CHIUDE IL MILIONARIOPalinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 29 marzo al 4 aprile 2026. Altri aggiornamenti su PALINSESTI 29 MARZO 4 APRILE 2026... Discussioni sull' argomento La programmazione della settimana al cinema Esperia dal 18 al 25 marzo 2026; PugliaCulture in circuito: la programmazione nei Comuni pugliesi dal 23 al 29 marzo tra teatro, musica, danza e narrazione civile; Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky; Eventi segnalati dai Comuni. La tua guida TV è servita! Ecco tutti i programmi dei primi 9 canali, per scegliere al volo cosa guardare stasera. Intrattenimento, film, informazione e grandi classici: c’è tutto! Segui MacchéTiVù per restare sempre aggiornato sui palinsesti e sulle novità de facebook Rai, ai palinsesti arriva Ciannamea. Al prossimo cda i mal di pancia di Forza Italia x.com