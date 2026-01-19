Lotto più di 60mila euro vinti nell' ultimo fine settimana in Abruzzo

Nell’ultimo fine settimana in Abruzzo, sono stati registrati vincite complessive superiori a 60.000 euro al Lotto e al 10 e Lotto. In particolare, ad Avezzano, nel concorso recente, sono stati vinti 25.000 euro. Questi risultati testimoniano come il gioco possa rappresentare una possibilità di vincita, senza però perdere di vista l’importanza di giocare in modo responsabile e consapevole.

Più di 60mila euro sono stati vinti nell'ultimo fine settimana in Abruzzo al Lotto: e al 10 e Lotto. Ad Avezzano nell'ultimo concorso, come riporta Agipronews, sono stati vinti 25.950 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna in via Giuseppe Garibaldi. Festa anche a Roseto degli Abruzzi dove un fortunato giocatore, nell'estrazione di sabato 17 gennaio, ha centrato un 6 Oro da 37.500 euro in una ricevitoria di via Nazionale Adriatica. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 204,4 milioni di euro dall'inizio del 2026.

