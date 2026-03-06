In un vortice che intreccia memoria meraviglia e dolore arriva a teatro Il circo capovolto

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Sabato 7 marzo, alle ore 21, al teatro Italia di Rocca San Casciano arriva in scena "Il circo capovolto" di Andrea Lupo del Teatro delle Tempere. Un vortice di memoria e appartenenza, sangue e magia. Una favola epica e familiare che attraversa la storia collettiva dell’Europa, filtrata dallo sguardo incantato dei bambini e dalla forza dello “szerelem”, l’amore per l’arte che scorre nelle vene della stirpe Hrabal e arriva fino al pubblico, creando una connessione profonda e indelebile. "Il circo capovolto" intreccia due storie: quella di Branko e quella di suo nonno Nap’apó. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

