Nuove nomine per le fondazioni calabresi la Città metropolitana rafforza la rappresentanza

Oggi la Città metropolitana di Reggio Calabria ha annunciato le nomine dei nuovi rappresentanti che prenderanno parte alle due fondazioni locali. Le decisioni riguardano incarichi specifici e sono state comunicate ufficialmente dall’amministrazione. Le nomine si inseriscono in un processo di rinnovamento delle figure di riferimento nelle istituzioni culturali e sociali della zona.

Il sindaco facente funzioni Versace ha ricevuto a palazzo Alvaro le due professioniste scelte per l’Istituto per la Comunità greca di Calabria e Marino per l’autismo onlus La Città metropolitana di Reggio Calabria ha ufficializzato oggi le nomine dei suoi nuovi rappresentanti all’interno di due fondazioni locali. A palazzo Alvaro, il sindaco facente funzioni, Carmelo Versace, ha accolto la dott.ssa Domenica Magda Foti e la dott.ssa Alice Andidero, selezionate tramite avvisi pubblici e valutazione dei curriculum presentati. La dott.ssa Foti entrerà a far parte dell’assemblea di comunità della fondazione "Istituto per la Comunità greca di Calabria", mentre la dott. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Nuove nomine per le fondazioni calabresi, la Città metropolitana rafforza la rappresentanza Articoli correlati Città Metropolitana, sette nuove assunzioni per rafforzare la macchina amministrativaLa Città Metropolitana di Messina prosegue nel percorso di rafforzamento del proprio assetto organizzativo con l’assunzione di sette nuove unità di... Cosenza sbarra gli alberi urbani: la città si verdeggia con mille nuove piante nel cuore dell’area metropolitanaCosenza, città in espansione verde, è ormai un’icona della ristrutturazione urbana sostenibile nel cuore della Calabria. Una raccolta di contenuti su Nuove nomine Temi più discussi: Nuove nomine per i vescovi del Lazio; Nuove nomine: Anthony Randazzo prefetto Dicastero per i Testi Legislativi. Pegoraro, Vescovo titolare di Gabi; NUOVE NOMINE NELLE CATEGORIE CONFAPI: IL CONSIGLIO DIRETTIVO RAFFORZA LA SQUADRA E APRE NUOVE PROSPETTIVE; Emilia-Romagna, nuove nomine per la sigla che riunisce gli agromeccanici della Regione. Nuove nomine: Anthony Randazzo prefetto Dicastero per i Testi Legislativi. Pegoraro, Vescovo titolare di GabiGiornata di nomine in Vaticano. I nomi per il Dicastero per i Testi Legislativi; Pegoraro diviene Vescovo titolare di Gabi, nomine anche per il Dicastero per le Chiese Orientali e per la Pontificia Co ... acistampa.com Stamina. Tar Lazio sospende decreto di nomina del Comitato degli esperti. Ministero annuncia nuove nominePer i giudici amministrativi è necessario che ai lavori partecipino esperti che sulla questione non abbiano già preso posizione contraria. Contestato il mancato esame delle cartelle cliniche dei ... quotidianosanita.it Latina, rimpasto in giunta: nuove nomine e incertezze sul bilancio. La giunta comunale di Latina è al centro di un significativo rimpasto, che vede l'ingresso di nuovi assessori e la ridistribuzione di deleghe chiave. #Latina #rimpasto #bilancio #giunta #politica - facebook.com facebook Delmastro, la partita delle nomine nel «fortino» di Nordio. Le nuove proposte per il dialogo con le toghe x.com