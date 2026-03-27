Una massa di aria fredda proveniente dal Nord Europa è prevista entrare nel nostro paese già all'inizio della prossima settimana. Si prevede che questa perturbazione provocherà un calo delle temperature su molte regioni e porti nevicate in alcune aree della Penisola. La situazione meteorologica cambierà rispetto ai giorni precedenti, con condizioni più fredde e possibili accumuli di neve in zone di alta quota.

Una nuova irruzione di aria fredda proveniente dal Nord Europa è attesa già all'inizio della prossima settimana e porterà un cambio di scenario su gran parte della Penisola. Lunedì la massa d'aria raggiungerà l'arco alpino, superandolo nel corso della giornata ma senza coinvolgere in modo diretto gran parte del Nord, per poi riorganizzarsi sulle regioni centrali. Sulle Alpi sono previste nuove nevicate, soprattutto lungo i settori di confine e a quote relativamente basse, mentre qualche fenomeno isolato potrebbe interessare anche porzioni dell'Emilia-Romagna. Nel corso delle ore il fronte freddo scivolerà rapidamente verso il Centro-Sud, con effetti più evidenti lungo il versante adriatico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nuova irruzione di aria fredda sull'Italia: neve e altro calo termico ad aprile

Articoli correlati

Meteo Italia: irruzione fredda in arrivo, crollo termico e ritorno della neve a bassa quotaGli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Colpo di coda dell’inverno: freddo, vento e maltempo tra giovedì e venerdì L’atmosfera sull’Italia si...

Goccia fredda sull’Italia, in arrivo instabilità e lieve calo termico: le previsioni meteo per il weekendL'inizio della primavera sarà caratterizzato dall'instabilità meteo: nel weekend di sabato 21 e domenica 22 marzo una "goccia fredda" porterà piogge...

Aggiornamenti e notizie su Nuova irruzione

Temi più discussi: Calabria, primavera al via con freddo e piogge: attesa nuova irruzione artica nei prossimi giorni · ilreggino.it; Previsioni meteo - Nuovo impulso di aria artica previsto a fine mese; Meteo, ondata di freddo e neve sull'Italia: ecco quando e dove. Le previsioni; Irruzione di aria fredda, deboli nevicate.

Ciclone artico sull’Italia: neve in pianura e venti tempestosi imminentiMeteo Roma - 25/03/2026 11:44 - Una nuova irruzione fredda dal Nord Europa travolge il Paese: piogge intense, grandinate e crollo termico fino a dieci gradi con possibili ... abruzzo24ore.tv

Italia nel gelo improvviso: torna l’inverno tra neve e temporali intensiMeteo Roma - 24/03/2026 16:21 - Un’irruzione di aria artica cambia lo scenario meteo in poche ore, con crollo delle temperature, fenomeni estremi e rischio neve fino a quote ... abruzzo24ore.tv

È ben evidente dall'ultima immagine satellitare la nuova irruzione di aria artica oramai prossima all'arco alpino, nelle prossime ore si conferma un deciso rinforzo del Foehn su Alpi e valli per poi estendersi a tutte le pianure verso sera e per tutta la giornata di - facebook.com facebook

Altro che primavera: nel weekend 27-29 marzo arriva una nuova irruzione artica. Le proiezioni mostrano una discesa fredda in quota molto incisiva, con valori fino a -32/-34°C a 500 hPa: un segnale che potrebbe riportare condizioni decisamente instabili s x.com