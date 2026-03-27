Dopo le intense piogge di giovedì, le aziende agricole della Romagna sono state invitate a segnalare i danni subiti a causa delle recenti condizioni meteorologiche. La Coldiretti Romagna ha comunicato l’avvio della raccolta delle segnalazioni, evidenziando come le colture siano a rischio fisiologico a causa delle basse temperature e del maltempo che continuano a colpire la regione.

Impianti piegati e colture sotto la neve: Cia Romagna accoglie segnalazioni. "Investimenti ingenti a rischio, le aziende sono in grave difficoltà" Cia Romagna avvia la raccolta delle segnalazioni dei danni subiti dalle aziende agricole a seguito del maltempo che ha colpito ieri, giovedì, la Romagna. Dalle prime verifiche emerge un quadro articolato e ancora in evoluzione, che interessa sia le colture sia le strutture aziendali. In particolare si segnalano danni a serre, coperture, reti antigrandine, antibrina e antinsetto, oltre a impianti frutticoli, spesso frutto di investimenti ingenti in un contesto reso complesso dall’incertezza climatica ed economica. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Non c'è pace per le campagne: dopo la tempesta ora fa paura il gelo. "Colture a rischio fisiologico"

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