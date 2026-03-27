Netflix le migliori uscite di aprile 2026 | Apex

A aprile 2026, Netflix ha annunciato le principali novità in catalogo, tra film e serie tv. Tra le uscite più attese figura il film

Netflix. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra film e serie tv, del popolare canale di streaming per il mese di aprile 2026. Come ogni mese arriva il momento di scoprire cosa ha da offrire il nuovo catalogo del popolare sito di streaming per il prossimo futuro. Vediamo quindi insieme quali sono i migliori film e le migliori serie tv in arrivo per il mese di aprile 2026. Kitty Song Covey è un'esperta combina-coppie che si trasferisce a Seoul, Corea del Sud, per frequentare la KISS, la stessa scuola della madre, e ricongiungersi con il fidanzato a distanza Dae. Kitty scoprirà presto che le relazioni reali sono molto più complesse e inaspettate di quanto pensasse. 🔗 Leggi su 2anews.it

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