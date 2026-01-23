Ecco le principali novità di Netflix per febbraio 2026, con una selezione di film e serie TV in uscita. Tra queste, spicca la terza stagione di

Netflix. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra film e serie tv, del popolare canale di streaming per il mese di febbraio 2026. Come ogni mese arriva il momento di scoprire cosa ha da offrire il nuovo catalogo del popolare sito di streaming per il prossimo futuro. Vediamo quindi insieme quali sono i migliori film e le migliori serie tv in arrivo per il mese di febbraio 2026. Salvador Aguirre è un autista di ambulanza. Durante scontri violenti tra gruppi ultras di calcio, interviene per aiutare diversi feriti, tra cui sua figlia Milena. È in quella occasione che scopre che lei frequenta un gruppo neonazista, portatore di valori razzisti, violenti e omofobi. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Netflix, le migliori uscite di febbraio 2026: The Night Agent 3

Netflix, le migliori uscite di gennaio 2026: Stranger ThingsEcco le principali novità di Netflix per gennaio 2026, tra film e serie tv.

Prossime uscite su Netflix (gennaio / febbraio 2026)Le uscite di Netflix previste per gennaio e febbraio 2026 si inseriscono in un catalogo in costante aggiornamento.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Cosa guardare su Netflix a febbraio 2026?; Le serie Netflix più attese di marzo 2026; Now: le Migliori Serie Tv da vedere nel 2026; Cosa guardare su Netflix ad aprile 2026?.

Serie Netflix migliori e attuali a gennaio 2026: cosa vedere davvero adessoLe serie Netflix migliori e più viste a gennaio 2026: thriller, finali evento e novità che stanno dominando le classifiche. Cosa guardare ora ... monza-news.it

Netflix What Next: i 5 film e le 10 serie tv Made in Italy del 2026Le nuove serie tv di Zerocalcare e Favino, i nuovi film di Luchetti e Pietro Castellitto. Le migliori uscite italiane su Netflix nel 2026. style.corriere.it

Dopo la vittoria ai Golden Globe era nell’aria: “Golden”, hit tratta da “Kpop Demon Hunters”, è candidata ai prossimi premi Oscar nella categoria Miglior Canzone. Il film di Netflix è anche nella cinquina dei migliori film d’animazione. Tra gli altri brani musicali n - facebook.com facebook