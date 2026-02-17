Bastoni ammette la simulazione e denuncia minacce | il calcio tra campo e tossicità online

Alessandro Bastoni ha confessato di aver simulato durante l’ultimo incontro tra Inter e Juventus, a causa delle pressioni subite sui social e delle minacce rivolte alla sua famiglia. La sua ammissione arriva in un momento in cui il calcio italiano si trova sotto i riflettori per le tensioni tra campo e ambiente digitale. Bastoni ha raccontato di aver sentito il bisogno di fingere per difendersi da insulti e intimidazioni che si sono intensificate nelle settimane precedenti.

Bastoni ammette l’errore, ma denuncia minacce alla famiglia: un caso che scuote il calcio italiano. Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni ha ammesso di aver “accentuato” il contatto fisico durante l’azione che ha portato all’espulsione del giocatore della Juventus, Pierre Kalulu, nell’ultimo match tra le due squadre. Parallelamente, ha denunciato di aver ricevuto minacce alla sua famiglia, inclusa la figlia, a seguito delle polemiche arbitrali. L’episodio ha acceso un dibattito sulla responsabilità dei calciatori e sulla tossicità del clima online. L’ammissione di colpa e il contesto della vicenda.🔗 Leggi su Ameve.eu

Derby, Bastoni ammette la simulazione: “Ipocrisia nel calcio e minacce alla famiglia inaccettabili”.Alessandro Bastoni ha confessato di aver simulato nel derby d’Italia, un episodio che ha causato l’espulsione di Pierre Kalulu e ha acceso le polemiche.

Inter-Juve, Bastoni ammette l’errore su Kalulu: «Ho accentuato la caduta, non dovevo esultare». Ma denuncia le minacce di morte a moglie e figliaBastoni ha ammesso di aver esagerato nel cadere dopo un contatto con Kalulu durante la partita Inter-Juve, fatto che ha suscitato polemiche.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.