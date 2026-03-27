La NATO ha reso pubblico il rapporto annuale, che mostra le cifre spese dai vari Paesi membri per la difesa nel corso dell’ultimo anno. Nell’analisi si evidenzia quanto l’Italia abbia destinato alle proprie forze armate rispetto agli altri Stati dell’alleanza. I dati includono le percentuali del prodotto interno lordo investite e le differenze tra le diverse nazioni.

La NATO ha pubblicato il suo rapporto annuale, che comprende le informazioni su quanto gli Stati membri spendono di anno in anno per la difesa Dal documento emerge come adesso tutti gli Alleati centrino l’obiettivo del 2% della spesa, anche se alcuni rientrano nel range per pochissimo. Ad esempio il Belgio, che nel 2024 era fermo all’1,27%, ora si attesta al 2,00% secco. Lo stesso vale per la Spagna: nel 2024 segnava 1,42%, ora è al 2,00%. Gli altri alleati che marcano il minimo indispensabile sono Albania, Canada e Portogallo. In totale la media di Europa e Canada ora è al 2,33% mentre, per la Nato in generale, è il 2,77%. Secondo i calcoli preliminari – che sono basati sui prezzi del 2021 – l’Italia ha speso per la difesa il 2,01% del proprio Pil: in base alle stime si tratta di circa 45 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Nato, quanto spende l’Italia “per la Difesa”

Articoli correlati

Leggi anche: Italia-Germania firmano accordo per la difesa in chiave Nato

Quanti soldi spendiamo in difesa e armi L'intervista a Francesco Vignarca

Approfondimenti e contenuti su Nato quanto spende l'Italia per la...

Temi più discussi: Quanti miliardi spende l’Italia per la Difesa? Tutti i dati della Nato; Se n'è infischiato dei regolamenti sulla gestione dei rifiuti: locale chiuso per 20 giorni - AgrigentoNotizie; Guerra in Iran, dubbi sul petroldollaro e timori di una recessione Usa; Iran, Teheran aumenta la gittata dei missili balistici: cosa sappiamo.

Quanti miliardi spende l’Italia per la Difesa? Tutti i dati della NatoTra le informazioni pubblicate dalla Nato c’è poi la tabella sulla variazione reale della spesa per la difesa 2014-2025: anche in questo caso i dati sono espressi in milioni di dollari statunitensi, ... tg24.sky.it

L'Italia nel 2025 al 2,01% del Pil in difesa in base alle stime NatoL'Italia nel 2025 - sulla base delle stime preliminari della Nato - ha speso per la difesa il 2,01% del Pil (calcolato sui prezzi del 2021). Lo afferma il rapporto annuale dell'Alleanza. (ANSA) ... ansa.it

Nato: la spesa sociale trasformata in proiettili Il rapporto Nato certifica il balzo della spesa militare italiana al 2,01% del Pil Mentre i consumi frenano, il governo accelera sul riarmo spinto dai diktat di Trump È l'unico risultato economico raggiunto in tre anni e m x.com

27 MARZO – ACCADDE OGGI COMPLEANNO DI CESARE CREMONINI Cesare Cremonini, nato il 27 marzo 1980 a Bologna, è uno dei pochi artisti italiani che, già a meno di vent’anni, è diventato una vera star. Frontman dei Lunapop, la band che negli - facebook.com facebook