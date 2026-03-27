Due uomini sono stati arrestati a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, dopo aver tentato di sfuggire ai carabinieri. Durante la fuga, hanno scavalcato un muro e si sono trovati all’interno di una caserma. L’episodio si è concluso con l’arresto dei due soggetti, coinvolti in un episodio che ha attirato l’attenzione per la sequenza di eventi imprevisti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un colpo fallito e una fuga incredibile. Una fuga tanto improvvisata quanto sfortunata ha portato all’arresto di Antonio Pignetti e Carmine Liberti, fermati dai carabinieri a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli. I due, in pieno giorno, sono stati sorpresi mentre cercavano di rubare una Fiat 500X parcheggiata in strada. Alla vista dei militari, hanno tentato la fuga a piedi, inseguiti da vicino. Nel tentativo di seminare i carabinieri, hanno deciso di scavalcare una recinzione convinti di aver trovato una via di uscita. Tuttavia, si sono ritrovati direttamente all’interno della caserma dei carabinieri forestali, dove erano presenti tre militari in uniforme. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Napoli, in fuga dai carabinieri, scavalcano un muro e si ritrovano nella caserma: 2 arresti

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