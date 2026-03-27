In una libreria di via Atenea si è tenuta la presentazione del libro di Aristotele Cuffaro intitolato

Un racconto che affonda nelle radici della Sicilia e prova a restituirne sfumature e contraddizioni attraverso la scrittura. Venerdì 27 marzo, alle ore 18,30, la libreria Il Mercante di Libri in via Atenea ospiterà la presentazione di "Muzzicuna", l’opera di Aristotele Cuffaro inserita nella rassegna letteraria "Sicilia da leggere tra tradizioni e modernità". L’iniziativa, promossa dall’associazione Antica Agrigento insieme all’Aics provinciale, si inserisce in un percorso culturale che punta a valorizzare la produzione letteraria legata al territorio creando occasioni di incontro tra autori e pubblico. Il momento centrale sarà dedicato al dialogo con l’autore, Aristotele Cuffaro, accompagnato dall’intervento dell’editore Antonio Liotta, in rappresentanza di Medinova. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - “Muzzicuna” arriva in libreria: la presentazione del libro di Aristotele Cuffaro in via Atenea

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