' Senza legge' presentazione del libro di Monica Pasquino presso la libreria il Libraccio
Venerdì 16 alle 17.30, presso la libreria Libraccio nella sala dell'Oratorio San Crispino, si terrà la presentazione del libro ‘Senza legge’ di Monica Pasquino. L’autrice discuterà del suo lavoro con Henry Gallamini, Giulia Ballarin, Elisabetta Ferrari e Samanta Picciaiola. Un'occasione per approfondire il tema del libro in un contesto informale e culturale, aperto al pubblico.
Venerdì 16 alle ore 17.30 si terrà presso la libreria Libraccio nella storica sala dell'Oratorio San Crispino un incontro con Monica Paquino che presenterà il libro ‘Senza legge’ e dialogherà con Henry Gallamini, Giulia Ballarin, Elisabetta Ferrari e Samanta Picciaiola.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Daria Bignardi torna a Ferrara, al Libraccio c'è la presentazione del suo ultimo libro 'Nostra solitudine'
Leggi anche: Alla Libreria Ubik di Napoli la presentazione del libro "Il bambino del miracolo" di Nicolò Barretta
Incontri alla Libreria Libraccio; 'Il Sistema colpisce ancora', in libreria il nuovo libro Sallusti-Palamara; Il 16 gennaio alle Murate la presentazione del libro 'Sei il mio melograno'; Andrea Pennacchi legge il nuovo libro di Tommaso Braccini al Teatro La Fenice.
Schlein, Ascani, Bersani e Speranza alla presentazione del libro «Una democrazia senza popolo» di Fornaro - La diretta video - La diretta video dalla Sala del Refettorio alla Camera: la presentazione del libro di Fornaro «Una democrazia senza popolo» con la segretaria del Pd Schlein, la vicepresidente della Camera Ascani, ... video.corriere.it
“Riduzione del consumo di suolo e rigenerazione urbana”, giovedì la presentazione della proposta di legge del Partito democratico x.com
Avviso per presentazione domanda di concessione di contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - anno 2026. Legge Regionale n. 7/97 art. 7 e 8. Scopri di più: https://castelluccioinferiorenews.culturedigi facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.