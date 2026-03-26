Il terzo appuntamento della stagione di MotoGP si svolge ad Austin, negli Stati Uniti. La gara viene trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport MotoGP e su TV8, mentre lo streaming è disponibile su Now. La copertura copre l’intero weekend, offrendo la possibilità di seguire tutte le prove e la gara in tempo reale.

A una settimana dal ritorno in Brasile, sulla pista di Goiania, per i protagonisti del campionato del mondo di MotoGP e delle altre classi del Motomondiale è nuovamente il momento di scendere pista. Nel giro di pochi giorni si passerà, dunque, dal Sud al Nord dell'America per il Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento stagionale in programma da venerdì 27 a domenica 29 marzo 2026 sul Circuit of the Americas di Austin, in Texas. Sarà un fine settimana importante per tutti, con il risultato che resterà nella testa dei piloti per quasi un mese, visto che la gara successiva sarà a fine aprile a Jerez, in Spagna, dopo il rinvio della tappa originariamente prevista in Qatar (e rinviata a causa della guerra in Iran). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - MotoGP GP Stati Uniti, dove vedere la gara di Austin: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now

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