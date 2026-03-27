Il Milan valuta l’acquisto di Karetsas durante la sessione di calciomercato estiva, con l’obiettivo di rinforzare il reparto offensivo. Il calciatore è anche nel mirino di altre grandi squadre, e il club rossonero sta analizzando il costo dell’operazione. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane, mentre il club monitora attentamente la situazione.

La scorsa settimana è andato in scena un summit tra Massimiliano Allegri e la dirigenza del Milan per mettere le basi per il futuro. In caso di Champions League servirà rinforzare e allungare la rosa con colpi importanti e mirati. Secondo 'Tuttosport' questi sarebbero gli obiettivi del calciomercato del Diavolo: unodue difensori centrali, una mezzala, almeno un esterno in più e un centravanti che resta il primo obiettivo del club. In attacco Allegri si aspetterebbe esperienza e centimetri, mentre a centrocampo il possibile arrivo di Goretzka potrebbe liberare anche qualche giocatore già presente al Milan. Lo scout Moncada avrebbe da tempo individuato Karetsas del Genk per rinforzare le trequarti rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, non solo Goretzka: rossoneri pronti all’affondo per Karetsas. Ecco il prezzo

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