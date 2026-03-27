Meloni sente Mattarella si tiene il Turismo e riparte | il colloquio breve poi la nota per l' interim delle deleghe di Santanchè

Giorgia Meloni ha avuto un breve incontro telefonico con il presidente della Repubblica. Dopo il colloquio, è stata diffusa una nota ufficiale in cui si annuncia la nomina di Meloni come titolare ad interim del ministero del Turismo, in seguito alle dimissioni di Daniela Santanchè, sollevata dall'incarico dopo appena 22 ore. La ripresa delle attività turistiche riparte con questa soluzione temporanea.

ROMA Riparte, ma adagio. Giorgia Meloni assume l’interim del ministero del Turismo “orfano” di Daniela Santanchè, messa alla porta dopo 22 ore di passione. La premier avoca a sé le deleghe, informa quasi a sera il Quirinale con una telefonata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che firma il decreto per il conferimento dell'interim. Tra i due una telefonata rapida, «istituzionale, per aggiornare il Capo dello Stato della decisione assunta» dalla premier. Che ora indossa anche la “maglia” del turismo. Nella nota diramata da Palazzo Chigi, Meloni lascia da parte le botte da orbi e ringrazia anche la “pitonessa”, riconoscendole la «grande dedizione» per la «ripresa e il rilancio del turismo italiano». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Meloni sente Mattarella, si tiene il Turismo e riparte: il colloquio (breve), poi la nota per l'interim delle deleghe di Santanchè Articoli correlati Meloni sente Mattarella e tiene l'Interim per il TurismoAGI - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per... A Giorgia Meloni l’interim del Turismo, la firma di Mattarella. Dalla premier il messaggio per Daniela SantanchèIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto con cui accetta le dimissioni di Daniela Santanchè da ministro del Turismo e... Tutto quello che riguarda Meloni sente Temi più discussi: Meloni sente Mattarella, si tiene il Turismo e riparte: il colloquio (breve), poi la nota per l'interim delle deleghe di Santanchè; La prima vera sconfitta di Giorgia Meloni; Referendum, Bocchino: Il governo va avanti con la fiducia degli elettori, Gruber: Se Mattarella non scioglie le Camere…; Referendum Giustizia, Meloni tentata dal voto anticipato dopo la sconfitta, ipotesi incontro con Mattarella. Meloni sente Mattarella, si tiene il Turismo e riparte: il colloquio (breve), poi la nota per l'interim delle deleghe di SantanchèROMA Riparte, ma adagio. Giorgia Meloni assume l’interim del ministero del Turismo orfano di Daniela Santanchè, messa alla porta dopo 22 ore di passione. La ... ilmessaggero.it Meloni sente Mattarella: nessun rimpasto di governo. E si prende l’interim del TurismoNessun rimpasto, zero crisi. Ergo: niente Meloni bis. La telefonata «rapida e istituzionale» diffusa in serata con il capo dello Stato Sergio Mattarella certifica l’intenzione della premier: ripartire ... roma.corriere.it #ottoemezzo Referendum, Bersani: “Meloni non si sente dentro questa Costituzione e la vuole cambiare, ma gli italiani le hanno detto no” facebook #ottoemezzo Referendum, Bersani: “Meloni non si sente dentro questa Costituzione e la vuole cambiare, ma gli italiani le hanno detto no” x.com