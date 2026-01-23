80 anni della Repubblica sul portale della Camera il sito su storia e iniziative Fontana | Dai Costituenti messaggio attuale

Sul portale della Camera dei deputati è disponibile il sito dedicato agli 80 anni della Costituente, del referendum istituzionale e del primo voto femminile. Un’occasione per approfondire la storia e le iniziative legate a questo importante anniversario. Il presidente Fontana sottolinea il valore del messaggio dei Costituenti, ancora attuale, nel percorso di crescita democratica del paese.

ROMA – È online sul portale della Camera dei deputati – all’indirizzo 80costituente.camera.it – il sito internet dedicato agli 80 anni dell’Assemblea Costituente, del Referendum istituzionale e del primo voto delle donne. “A ottant’anni di distanza, le donne e gli uomini della Costituzione ci consegnano un messaggio ancora attuale: custodire ogni giorno i principi di libertà, responsabilità e partecipazione democratica su cui si fonda la Repubblica – scrive in home page il Presidente Lorenzo Fontana – La Camera dei deputati promuove le iniziative per questo anniversario. L’obiettivo è riscoprirne lo spirito e offrire strumenti di conoscenza e consapevolezza per affrontare le sfide presenti e future”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Mattarella ricorda gli 80 anni della Repubblica: "Spartiacque storia"In occasione degli 80 anni dalla nascita della Repubblica, il presidente Mattarella sottolinea il ruolo di questo evento come un punto di svolta nella storia italiana.

