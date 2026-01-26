Bande musicali patrimonio da preservare | a Loreto il rinnovo del consiglio regionale Anbima

A Loreto si rinnova il consiglio regionale di Anbima, l’associazione delle bande musicali italiane. Questi gruppi rappresentano un patrimonio culturale importante, testimoniando il legame tra musica e comunità. Con il loro impegno, contribuiscono a rafforzare il tessuto sociale locale e nazionale, mantenendo vivo un patrimonio che merita attenzione e tutela.

LORETO – Sono al fianco delle istituzioni e dei cittadini nei momenti più significativi della vita delle nostre comunità e costituiscono una parte rilevante del volontariato e dell’ambito sociale. Le bande musicali marchigiane, forti del proprio valore civile, si sono riunite ieri a Loreto presso la sede della Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes per rinnovare collegialmente le cariche sociali dell’Anbima Marche, associazione che riunisce e rappresenta i corpi bandistici regionali. Significativa la presenza di oltre cento delegati da tutte le Marche, in rappresentanza delle oltre 120 bande musicali operanti nel territorio.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su bande musicali

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su bande musicali

Argomenti discussi: La banda di Bisceglie riconosciuta come Bene Immateriale del Patrimonio Culturale Pugliese; Il Gran Concerto Bandistico è ufficialmente Patrimonio Culturale Immateriale della Regione Puglia; Il Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie riconosciuto Patrimonio Culturale Immateriale della Puglia; Zanotti, campione del volontariato: Società Centenarie, un patrimonio. Ma sono soffocate dalla burocrazia.

Bande musicali, patrimonio da tutelareMattone culturale al pari delle sagre e delle rievocazioni storiche, la banda musicale rappresenta un patrimonio da tutelare. Non è possibile stabilire il numero preciso delle formazioni attive in ... rainews.it

Lecce, le bande: «Un grande patrimonio che rischiamo di cancellare per sempre»L’allarme del direttore d’orchestra Alterisio Paoletti che mette in guardia sulle modernizzazioni di quella che è una vera istituzione LECCE - Dal maestro e direttore d’orchestra Alterisio Paoletti, ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Bande musicali Insegno sax, clarinetto e solfeggio da qualche anno al Corpo Musicale "G. Verdi" di Venaria Reale, oltre a svolgere altre varie attività musicali nella città di Venaria Reale, tutti impegni derivati e quindi connessi alla stessa Banda che sono ben - facebook.com facebook