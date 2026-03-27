Lotto tecnico | ambo secco grazie all' esperto Pioggia i nuovi numeri

Il Lotto Tecnico dell'esperto Antonio Pioggia ha portato un ambo secco giovedì 26 marzo, con la previsione 22-69 che è uscita al primo colpo sulle ruote di Bari e Cagliari. Inoltre, è stato centrato anche un ambo su Torino e Venezia, risultato vinto da tutti i possessori del metodo dell'esperto. I numeri previsti sono stati confermati nelle estrazioni di quella giornata.

Ambo secco grazie al Lotto Tecnico dell'esperto Antonio Pioggia: giovedì 26 Marzo, al primo colpo è sortita la previsione 22-69 sulle ruote previste di Bari-Cagliari e l'ambetto su Torino-Venezia, ambo vinto da tutti i possessori del metodo dell'esperto. E tornano, puntuali, i nuovi numeri validi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Lotto tecnico: ambo secco grazie all'esperto Pioggia, i nuovi numeri Articoli correlati Lotto tecnico: nuove vincite grazie all'esperto Antonio Pioggia, i nuovi numeriSortiti l'ambo a Cagliari 37-70 al secondo colpo dal Metodo "I tre ambi killer" nell'estrazione del 28 febbraio e l'ambetto 21-83 su Milano al primo... Lotto tecnico: valzer di vincite per i lettori, i nuovi numeri dell'esperto PioggiaUn vero e proprio valzer di vincite, per i giocatori del Lotto che si sono affidati ai numeri forniti dall'esperto Antonio Pioggia. Tecnica ambo secco per tutti Una selezione di notizie su Lotto tecnico Temi più discussi: Spia 89 Isotopa Su Milano E Roma: Il Metodo Per L'Ambo Secco; Gli Abbinamenti Con Il 90 Del 24/03/2026; Misteri Lotto Antico E L'Analisi Cabalistica Del 19/03/2026; Vincite Lotto 24 Marzo 2026: Lazio Da Applausi. Doppio colpo al Lotto nel Maceratese, due giocatori centrano l'ambo: valgono 10mila e 20mila euroMACERATA - La provincia di Macerata è stata protagonista della seconda vincita più alta dell’ultimo concorso del Lotto. A Montecassiano, nella rivendita di via Nazionale, un ambo, giocato su 4 numeri ... corriereadriatico.it Numeri ritardatari di Lotto e SuperEnalotto: centenari protagonisti sulla Nazionale mentre il 15 è atteso su TutteAd Anacapri è stato invece realizzato l’ambo secco 20-63 sempre sul compartimento partenopeo, con un premio da 12.500 euro. La vincita più alta in regione è arrivata però dal 10eLotto: a Napoli, un ... ilmattino.it RESTAURO BIBLIOTECA MONTECCHIO Approvato il progetto di intervento sul primo lotto per 1,6 milioni di euro. Lunedì 30 marzo alle ore 20.30 in biblioteca l'illustrazione del progetto culturale, funzionale e tecnico. Di seguito alcune informazioni in avvicina - facebook.com facebook Sopralluogo tecnico presso il cantiere della circolare filoviaria di Piazzale Lotto ift.tt/vzltGnE #evento #takethedate x.com