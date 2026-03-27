Lotto tecnico | ambo secco grazie all' esperto Pioggia i nuovi numeri

Da salernotoday.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Lotto Tecnico dell'esperto Antonio Pioggia ha portato un ambo secco giovedì 26 marzo, con la previsione 22-69 che è uscita al primo colpo sulle ruote di Bari e Cagliari. Inoltre, è stato centrato anche un ambo su Torino e Venezia, risultato vinto da tutti i possessori del metodo dell'esperto. I numeri previsti sono stati confermati nelle estrazioni di quella giornata.

Ambo secco grazie al Lotto Tecnico dell'esperto Antonio Pioggia: giovedì 26 Marzo, al primo colpo è sortita la previsione 22-69 sulle ruote previste di Bari-Cagliari e l'ambetto su Torino-Venezia, ambo vinto da tutti i possessori del metodo dell'esperto. E tornano, puntuali, i nuovi numeri validi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

lotto tecnico ambo secco grazie all esperto pioggia i nuovi numeri
© Salernotoday.it - Lotto tecnico: ambo secco grazie all'esperto Pioggia, i nuovi numeri

Articoli correlati

Lotto tecnico: nuove vincite grazie all'esperto Antonio Pioggia, i nuovi numeriSortiti l'ambo a Cagliari 37-70 al secondo colpo dal Metodo "I tre ambi killer" nell'estrazione del 28 febbraio e l'ambetto 21-83 su Milano al primo...

Lotto tecnico: valzer di vincite per i lettori, i nuovi numeri dell'esperto PioggiaUn vero e proprio valzer di vincite, per i giocatori del Lotto che si sono affidati ai numeri forniti dall'esperto Antonio Pioggia.

Tecnica ambo secco per tutti

Video Tecnica ambo secco per tutti

Una selezione di notizie su Lotto tecnico

Temi più discussi: Spia 89 Isotopa Su Milano E Roma: Il Metodo Per L'Ambo Secco; Gli Abbinamenti Con Il 90 Del 24/03/2026; Misteri Lotto Antico E L'Analisi Cabalistica Del 19/03/2026; Vincite Lotto 24 Marzo 2026: Lazio Da Applausi.

Doppio colpo al Lotto nel Maceratese, due giocatori centrano l'ambo: valgono 10mila e 20mila euroMACERATA - La provincia di Macerata è stata protagonista della seconda vincita più alta dell’ultimo concorso del Lotto. A Montecassiano, nella rivendita di via Nazionale, un ambo, giocato su 4 numeri ... corriereadriatico.it

Numeri ritardatari di Lotto e SuperEnalotto: centenari protagonisti sulla Nazionale mentre il 15 è atteso su TutteAd Anacapri è stato invece realizzato l’ambo secco 20-63 sempre sul compartimento partenopeo, con un premio da 12.500 euro. La vincita più alta in regione è arrivata però dal 10eLotto: a Napoli, un ... ilmattino.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.