Lotto tecnico | valzer di vincite per i lettori i nuovi numeri dell' esperto Pioggia

I lettori del Lotto hanno vissuto un periodo caratterizzato da molte vincite grazie ai numeri forniti dall’esperto Antonio Pioggia. Durante le ultime estrazioni, sono stati registrati diversi colpi fortunati, attribuibili alle previsioni del professionista. La sequenza di vincite ha coinvolto numeri scelti e indicazioni fornite dall’esperto nel suo ultimo aggiornamento.

Un vero e proprio valzer di vincite, per i giocatori del Lotto che si sono affidati ai numeri forniti dall'esperto Antonio Pioggia. I nostri lettori, infatti, hanno visto sortire le due ambate consigliate dall'esperto la scorsa settimana: precisamente il 52 a Firenze e il 63 a Milano, mentre chi.