Renato Zero ha annunciato il ritorno sui palasport italiani con il tour intitolato “L’Orazero in tour”. La data prevista è per sabato 4 aprile 2026 al Palasele di Eboli. La tournée, promossa dalla società Tattica, coinvolgerà 23 tappe distribuite tra gennaio e aprile in diverse città italiane. L’artista romano sarà quindi presente in vari impianti sportivi del Paese nel corso di questi mesi.

Renato Zero torna nei palasport e farà tappa anche a Eboli. L’appuntamento è fissato per sabato 4 aprile 2026 al Palasele, nell’ambito de “L’Orazero in tour”, la nuova tournée prodotta da Tattica. La tournée arriva a pochi mesi dall’uscita del nuovo album “L’Orazero”. Un disco con 19 tracce che, spiega l’artista, rappresentano “altrettanti mondi, con radici, regole e contraddizioni differenti”, e che andranno ad affiancarsi ai grandi classici di una carriera lunga oltre cinquant’anni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - “L’Orazero in tour”: Renato Zero torna al Palasele

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