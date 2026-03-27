LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Tommaso Dati alza le braccia al cielo a Iseo

Oggi si svolge una tappa della Settimana Coppi e Bartali 2026, con la corsa in corso a Iseo. Durante l'evento, un ciclista ha alzato le braccia al cielo in segno di vittoria. La diretta streaming è attiva e permette di seguire in tempo reale l’andamento della corsa, con aggiornamenti disponibili a intervalli regolari. Sono previste ulteriori tappe nel corso della giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI 14.OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11.30 LA CLASSIFICA DELLA TERZA TAPPA DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI 2026 1 DATI Tommaso (Team UKYO) 2 SCHMID Mauro (Team Jayco AlUla) 3 ULISSI Diego (XDS Astana Team) 4 IACOMONI Federico (Team UKYO) 5 BATTISTELLA Samuele (EF Education – EasyPost) 6 COVILI Luca (Bardiani CSF 7 Saber) 7 TURCONI Filippo (Bardiani CSF 7 Saber) 8 PESENTI Thomas (Team Polti VisitMalta) 9 ROWE Elliot (Team Visma Lease a Bike) 10 FABBRO Matteo (Solution Tech NIPPO Rali) Spunto incredibile di Tommaso Dati, che in volata risolve questa frazione della Coppi&Bartali 2026 battendo Schmid e Ulissi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tommaso Dati alza le braccia al cielo a Iseo Articoli correlati Leggi anche: Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi Erbusco-Iseo in tv: orari, percorso, favoriti. Prime schermaglie per la classifica LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 4 km al traguardo, tutto pronto per la volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12. Una selezione di notizie su Settimana Coppi Temi più discussi: DIRETTA Settimana Coppi e Bartali 2026 LIVE, Prima Tappa; LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 in DIRETTA: sprint ristretto vinto da Laurance! Trionfo francese nella prima tappa; Corsa in linea Uomini, Tappa 1, Barbaresco - Barolo 25/03/2026; Settimana Coppi e Bartali, 2ª tappa: percorso, favoriti e dove vederla in tv. LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: finito il Passo Tre Termini! Gruppo compatto a 20 km dalla fineCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI 14.OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA ... oasport.it Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi Erbusco-Iseo in tv: orari, percorso, favoriti. Prime schermaglie per la classificaSi disputerà oggi 27 marzo la terza tappa della Settimana Coppi&Bartali 2026. La corsa a tappe italiane è giunta alla sua 41esima edizione ed è ... oasport.it Settimana Coppi e Bartali 2026: Alessandro Fancellu spiega che a Erbusco ha perso tempo per un cambio bici nel momento peggiore della tappa, compromettendo la classifica. In esclusiva parla della sua condizione e dei prossimi obiettivi per la stagione. x.com Dopo la beffa al gruppo da parte di Filippo D’Aiuto nella seconda tappa, la Settimana Coppi e Bartali continua con un nuovo leader che è proprio il classe 2002 della General Store Essegibi F.lli Curia. Ecco tutti i dettagli della terza frazione. - facebook.com facebook