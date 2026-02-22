È lui il cantante con cui ha tradito Bonolis? Sonia Bruganelli spunta il nome e partono denunce

Il nome di Sonia Bruganelli è diventato protagonista di numerose discussioni dopo che è emerso un suo coinvolgimento in una vicenda di tradimento. La causa sembra essere una presunta relazione extraconiugale, che ha attirato l’attenzione dei media e dei fan. Le indiscrezioni si sono diffuse rapidamente, alimentando voci e polemiche sui social e nelle riviste di gossip. La vicenda continua a occupare le pagine di cronaca rosa, senza che si sappia ancora come si evolverà.

Negli ultimi giorni il nome di Sonia Bruganelli sta impazzando al centro del gossip e della cronaca rosa. L’imprenditrice ed ex moglie di Paolo Bonolis si trova in questi giorni a Parigi, ma anche dalla capitale francese continua a essere protagonista delle polemiche legate alle recenti indiscrezioni sulla fine del suo matrimonio. Il dibattito si è riacceso dopo la pubblicazione del libro di Lucio Presta, agente dello spettacolo ed ex manager del conduttore. Nel capitolo dedicato a Bonolis, Presta attribuisce la responsabilità della rottura quasi interamente a Bruganelli, parlando anche di presunti tradimenti che avrebbero segnato il rapporto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Sonia Bruganelli ha tradito Paolo Bonolis con un chirurgo, un cantante di Sanremo e un ballerino. Ci siamo allontanati per colpa sua”: le rivelazioni di Lucio PrestaLucio Presta ha confessato che Sonia Bruganelli ha tradito Paolo Bonolis con un chirurgo, un cantante di Sanremo e un ballerino, portando alla rottura tra loro.

«Sonia Bruganelli ha tradito Bonolis con tanti uomini», ecco l’elenco: rivelazione shock di un noto vipSonia Bruganelli ha avuto relazioni extraconiugali con diversi uomini, questa è la rivelazione di un noto vip.

PAOLO BONOLIS E SONIA BRUGANELLI, FINALMENTE IL LIETO ANNUNCIO. LORO...

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Morta Angela Luce, la cantante napoletana aveva 87 anni; Andrea Delogu e l'insulto sessista ricevuto a Sanremo da un cantante molto adulto e molto amato; A Sanremo un cantante molto amato e molto adulto disse 'chi sono quelle tr***', riferendosi a me e alla mia collega: il racconto di Andrea Delogu; I Doobie Brothers cambiano cantante… e un po’ anche musica!.

Noi padri separati ci sentiamo sempre in colpa, ma a volte quando due si lasciano è per il bene dei figli: le parole di Gigi D’Alessio a C’è posta per tePadri e figli, un tema che Gigi D’Alessio conosce bene, essendo lui papà di ben 6 creature. Il cantante è a C’è posta per te nella puntata in onda sabato 21 febbraio su Canale 5 come ospite della stor ... ilfattoquotidiano.it

Rivelato il cantante presunto amante di Sonia BruganelliRivelato il nome di un cantante presunto amante di Sonia Bruganelli, ex di Bonolis, ma si grida subito alla denuncia ... ilvicolodellenews.it

Sonia Bruganelli risponde alle indiscrezioni contenute nel libro L’uragano di Lucio Presta. L’ex agente di Paolo Bonolis aveva fatto riferimento a un presunto tradimento con il frontman di una band vincitrice del Festival di Sanremo. Fanpage.it aveva provato a - facebook.com facebook

Sonia Bruganelli risponde a Lucio Presta Su Instagram la frase criptica citando Confucio x.com