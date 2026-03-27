L' Eredità è rivolta | Ma come? | cosa accade sui titoli di coda
Telespettatori in rivolta. Accade sui titoli di coda de L'Eredità, il game show in onda su Rai 1. Ad arrivare alla Ghigliottina, nella puntata in onda venerdì 27 marzo, è Vittoria. La ragazza dimezza fino a giocare per poco più di 11mila euro. Le parole alle quali trovare la soluzione che accomuni tutte? Mandare, spazio, spettacolo, originale e statua della libertà. Proprio "l'ultima è la più difficile, io sarei partito da quella", ammette il conduttore Marco Liorni. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47007613 La ragazza dà come soluzione il termine "trama", ma - dopo un lungo ragionamento - Liorni spiega che la soluzione è in realtà "replica". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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