A Lecce, il castello Carlo V si trova circondato da rifiuti e bivacchi, con bottiglie di plastica, lattine, cartoni e coperte abbandonate nel territorio circostante. Sono stati segnalati sacchetti, contenitori e resti di bivacchi che si accumulano nelle aree adiacenti alla struttura storica. La presenza di questi materiali crea una situazione di degrado che coinvolge l'area.

Bottiglie di plastica, lattine, cartoni, coperte abbandonate. E poi sacchetti, contenitori e resti di bivacchi. Dentro le bocche di lupo del Castello Carlo V non entra solo la luce: si annidano i rifiuti. E restano lì, incastrati tra le mura antiche, trasformando uno dei luoghi simbolo della città in una discarica a cielo (e a pietra) aperto. Il degrado si insinua proprio dove non dovrebbe: nel cuore di Lecce, sotto gli occhi di cittadini e turisti, a pochi passi da viale Marconi. Le immagini parlano da sole. I corridoi interrati, visibili dalle grate, sono intasati. Sporcizia accumulata nel tempo, segno di una frequentazione impropria ma anche di una presenza che lascia tracce. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lecce, il castello Carlo V sotto assedio tra rifiuti e bivacchi

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