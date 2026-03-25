Da Coverciano nella serata di martedì è arrivata la prima notizia positiva, con segnali di miglioramento nella fase difensiva. I test di Gattuso sono stati concentrati sulla partita contro l’Irlanda del Nord, e sono stati provati cinque calciatori incaricati di eseguire i rigori, aumentando le possibilità di scelta per la Palestra in vista della gara.

Da Coverciano nella serata di martedì è arrivata la prima buona notizia: l’ allarme difesa pare in parte rientrato. Sia Riccardo Calafiori che Gianluca Mancini hanno rassicurato il ct Rino Gattuso, mentre anche Alessandro Bastoni sta facendo di tutto per esserci già contro l’ Irlanda del Nord giovedì sera a Bergamo. Le poche sedute in corso sono cruciali per preparare la semifinale dei play off Mondiali. Nuove indicazioni sono arrivate dall’amichevole contro i giovani dell’ Empoli. Anche per quanto riguarda le scelte a centrocampo, dove forse alcuni giocatori – in particolare Marco Palestra e Bryan Cristante – stanno mettendo in dubbio le scelte del ct Gattuso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I test di Gattuso verso l’Irlanda del Nord: buone notizie in difesa e salgono le chance per Palestra. Provati i 5 rigoristi

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