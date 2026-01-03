Perugia Azienda Ospedaliera | Bianca prima nata del 2026 Olivia ultima del 2025

All’Azienda Ospedaliera di Perugia, Bianca è stata la prima neonata del 2026, nata alle 10.00 con un peso di 2,870 kg. Olivia, invece, è stata l’ultima nata nel 2025. Entrambe le nascite testimoniano il normale svolgimento delle procedure ospedaliere e il continuo impegno dell’ospedale nel garantire assistenza alle future mamme e ai loro bambini.

Bianca è la prima nata del 2026 all’Azienda Ospedaliera di Perugia. La bambina pesa 2 chili e 870 grammi ed è venuta alla luce alle 10.50 del 1° gennaio 2026 con parto cesareo, assistita dalle ginecologhe Elena Laurenti e Maria Cristina Spataru, dalla specializzanda Chiara Alunni, dall’anestesista Francesco Oliva e dall’ostetrica Alessia Natalicchi. Bianca è la primogenita di mamma Giorgia e papà Manuel, residenti a Perugia. Olivia, invece, è stata l’ultima nata del 2025. La bambina pesa 3 chili e 620 grammi ed è venuta al mondo alle 20.10 del 31 dicembre 2025, sempre con parto cesareo, assistita dalle ginecologhe Maila Romanelli e Donata Delli Ponti, dalle specializzande Eva Loroni e Alessia Billi, dagli anestesisti Marta Brozzi e Francesco Oliva e dall’ostetrica Martina Casciarri. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

