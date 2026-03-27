Torres-Livorno sabato 28 marzo 2026 ore 14 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 28 marzo 2026 alle 14:30 si disputerà il match tra Torres e Livorno, valido per il turno 34 del girone B di Serie C. L'incontro rappresenta un momento cruciale per le due squadre, con i sardi che cercano una vittoria per migliorare la propria posizione in classifica e il Livorno che desidera consolidare la propria presenza nella zona salvezza. La partita è considerata un punto di svolta per le rispettive stagioni.

Turno numero 34 di Serie C girone B e l’anticipo tra Torres e Livorno è un mezzo spareggio salvezza e una partita che vale una stagione per i sardi. La squadra di Greco è in grande ripresa dopo aver vissuto un inizio stagione disastroso con Pazienza, con il tecnico romano che ha inanellato una lunga serie di risultati positivi. Sono appena 2 i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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