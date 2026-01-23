La morte di Valentino il lutto di De Martino la casa di Corona le voci su Elodie e gli altri gossip da leggere nel weekend

Care lettrici e cari lettori, ben ritrovati. In questo weekend, vi proponiamo un aggiornamento sui principali gossip, tra cui la scomparsa di Valentino, il lutto di De Martino, le novità sulla casa di Corona e le voci su Elodie. Un'occasione per restare informati con chiarezza e sobrietà su quanto accade nel mondo dello spettacolo, senza eccessi o sensazionalismi.

Argomenti discussi: La morte di Valentino (dopo Armani) è la chiusura di un ciclo per la moda italiana; È morto Valentino, Donatella Versace: Un vero maestro. Venerdì 23 gennaio i funerali a Roma; Addio a Valentino, ultimo imperatore della moda. Lo stilista aveva 93 anni; Addio a Valentino, ultimo imperatore e maestro di sogni.

Svelata la vera causa della morte di Valentino: ecco cosa è successo nei suoi ultimi giorniSono molti quelli che si chiedono quale sia la reale causa della morte di Valentino, l'amato stilista che ha fatto la storia della moda. donnapop.it

La morte di Valentino (dopo Armani) è la chiusura di un ciclo per la moda italianaLo stilista italiano, famoso in tutto il mondo, aveva 93 anni. Ha vestito star di Hollywood e del mondo politico. Gli analisti finanziari: con il suo ... avvenire.it

La morte di Valentino Garavani mi ha colpita per un’immagine che non riesco a dimenticare: i suoi cani, presenti anche dopo la sua scomparsa. Con Hamilton abbiamo pianto insieme il dolore di chi perde il proprio cane e lui è diventato “uno di noi”. Qui, invec - facebook.com facebook

La morte di #valentino, #Giancarlo Giammetti: «Sarà sempre con me. Una vita importante e non ridicola» x.com