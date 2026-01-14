Lo stato allarmante di uno degli stadi che ospiterà i Mondiali | i giocatori sprofondano nell'erba

Lo stato del manto erboso dello Stadio Cuauhtémoc, in Messico, desta preoccupazioni in vista dei Mondiali. La qualità del prato appare compromessa, con zone che causano sprofondamenti durante le partite, mettendo a rischio la sicurezza e le prestazioni dei giocatori. Questo problema evidenzia l’importanza di un’attenta cura del campo per garantire condizioni di gioco ottimali negli eventi sportivi di rilevanza internazionale.

Il manto erboso dello Stadio Cuauhtémoc, in Messico, è in condizioni a dir poco disastrose. I giocatori sprofondano nel terreno. Si tratta di uno degli impianti che ospiterà i Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

