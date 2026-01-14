Lo stato allarmante di uno degli stadi che ospiterà i Mondiali | i giocatori sprofondano nell'erba
Lo stato del manto erboso dello Stadio Cuauhtémoc, in Messico, desta preoccupazioni in vista dei Mondiali. La qualità del prato appare compromessa, con zone che causano sprofondamenti durante le partite, mettendo a rischio la sicurezza e le prestazioni dei giocatori. Questo problema evidenzia l’importanza di un’attenta cura del campo per garantire condizioni di gioco ottimali negli eventi sportivi di rilevanza internazionale.
Il manto erboso dello Stadio Cuauhtémoc, in Messico, è in condizioni a dir poco disastrose. I giocatori sprofondano nel terreno. Si tratta di uno degli impianti che ospiterà i Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Italia Mondiali 2026, in attesa della gara contro la Norvegia è stato scelto lo stadio che ospiterà la semifinale playoff! Attesa per l’ufficialità
Leggi anche: Trovati 456 sacchi di resti umani vicino a uno stadio che ospiterà i Mondiali: sono persone scomparse
Ragazzi annoiati, frustrati e maleducati. Tra i “rimasti” gongolano gli impuniti di Vito Pirruccio Il dato allarmante che ci viene riproposto di continuo sullo stato demografico dei nostri comuni è costituito da quell’esercito di giovani che lascia la nostra terra in cerc facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.