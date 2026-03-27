La sinistra vuole indottrinare gli studenti Parte nelle scuole il progetto Migrazioni

È stato avviato nelle scuole un nuovo progetto dedicato alle migrazioni, annunciato pubblicamente e documentato sul sito ufficiale del comune di Firenze. L'iniziativa prevede attività e percorsi educativi relativi a questo tema, con dettagli pubblicati in modo trasparente. La proposta è stata presentata come un percorso formativo per gli studenti, senza ulteriori commenti o interpretazioni.

Un progetto trasparente, dichiarato, messo nero su bianco persino sul sito ufficiale del comune di Firenze. Perché, nella testa dei nipotini di Carlo Marx, educare le nuove generazioni alla necessità di un'immigrazione massiccia, far comprendere loro come la via maestra sia rappresentata (esclusivamente) dalla grottesca teoria No Borders è un passaggio naturale. E così, nella rossa Firenze, nelle scuole pubbliche, invece di parlare di grammatica, trigonometria o estimo si dibatte dei viaggi della speranza. E così, nei giorni scorsi, gli insegnanti del liceo Rodolico hanno ricevuto una mail che lascia davvero poco all'immaginazione. «Da lunedì partirà il progetto Migrazioni, che rientra tra le attività di Le Chiavi della città. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La sinistra vuole indottrinare gli studenti. Parte nelle scuole il progetto Migrazioni Articoli correlati “Salerno e la sua storia millenaria": parte il progetto rivolto agli studenti delle scuole superioriAl centro del progetto, lo studio del territorio dell’antico Principato di Salerno e della Scuola Medica Salernitana, autentico faro di sapere del... "Curare con la prevenzione", parte a Villa San Giovanni il progetto pilota nelle scuoleUn'iniziativa che ha l'obiettivo di portare la cultura della salute direttamente tra i banchi con visite specialistiche e incontri tematici per...