La serata da sogno di Palestra esordio in azzurro nella ‘sua’ Bergamo | Emozione che ricorderò tutta la vita

Marco Palestra ha esordito in Nazionale durante la semifinale play-off contro l’Irlanda del Nord, disputata alla New Balance Arena di Bergamo. L’esordio rappresenta il primo match ufficiale in maglia azzurra per l’esterno destro, attualmente in prestito al Cagliari, e si è svolto nella sua città natale. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra nazionale.

Bergamo. Non avrebbe potuto, forse, immaginare un esordio migliore. Marco Palestra, esterno destro di proprietà dell’Atalanta attualmente in prestito al Cagliari, ha debuttato in Nazionale nella semifinale play-off vinta contro l’Irlanda del Nord alla New Balance Arena. Il laterale classe 2005 è sceso in campo all’83° minuto prendendo il posto di Politano. Il primo tocco? Uno stop volante in area che ha lasciato senza parole più di un tifoso sugli spalti della ‘sua’ Bergamo, città dove è approdato quando era solo un bambino. “Qui ho vissuto tanti anni, momenti bellissimi – ha confidato al termine della partita -. Tengo molto a ringraziare il pubblico, che ci ha spinto dal primo all’ultimo minuto: sono stati fondamentali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Difficilmente dimenticherà presto questa serata. Marco Palestra, esterno destro del Cagliari in prestito dall'Atalanta, ha debuttato con la maglia della Nazionale nella semifinale play-off vinta dagli Azzurri contro l'Irlanda del Nord. "A Bergamo ho vissuto tanti - facebook.com facebook

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