Giuseppe Romele da brividi bronzo nella 20 km di fondo | Una giornata che ricorderò tutta la vita

Giuseppe Romele, atleta bresciano, ha conquistato il bronzo nella gara di 20 km di fondo categoria sitting. L'evento si è svolto con la partecipazione di atleti provenienti da diversi paesi, tra cui Russia e Cina. Romele ha completato la gara arrivando terzo, dopo il russo Ivan Golubkov e il cinese Zhongwu Mao. La sua prestazione ha attirato l’attenzione degli appassionati di sport.

Il bresciano Giuseppe Romele ha vinto la medaglia di bronzo nella 20 km di fondo categoria sitting. L'azzurro è arrivato alle spalle del russo Ivan Golubkov e del cinese Zhongwu Mao. Per l'Italia è la 15ma medaglia alle Paralimpiadi. "Oggi è stata una giornata che, molto probabilmente, ricorderò per tutta la vita. È stata parecchio complicata la faccenda, più di quello che pensavo" ha detto a fine gara. "Dal terzo giro in poi ho continuato a pensare che doveva arrivare e poi all'ultimo giro mi sono sbloccato - ha spiegato Romele -. Speriamo che dall'anno prossimo aumentino le gare a 30 chilometri, forse mi sveglio". Colonna dello sci nordico . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giuseppe Romele da brividi, bronzo nella 20 km di fondo: “Una giornata che ricorderò tutta la vita” Articoli correlati Sci di fondo, Giuseppe Romele conquista il bronzo nella 20 km sitting alle Paralimpiadi: azzurro più forte della sfortunaUltima giornata di gare alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina e l’Italia arricchisce il proprio medagliere conquistando la quindicesima... Leggi anche: LIVE Paralimpiadi: dalle 9.15 il via alla 20 km di sci di fondo con Spatola, Biglione e Romele Approfondimenti e contenuti su Giuseppe Romele da Discussioni sull' argomento Giuseppe Romele vicino al podio nella 10 km sitting a Milano Cortina 2026; Romele vicino al podio nello sci nordico sitting mentre l'Italia raccoglie quattro medaglie nello sci alpino. Sci di fondo, Giuseppe Romele conquista il bronzo nella 20 km sitting alle Paralimpiadi: azzurro più forte della sfortunaUltima giornata di gare alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina e l’Italia arricchisce il proprio medagliere conquistando la quindicesima medaglia ... oasport.it Giuseppe Romele: Sognavo questa medaglia in casa sin da PechinoE' bronzo sci di fondo 20km Interval Start Sitting uomini. Per l'Italia è la medaglia numero 15 alle Paralimpiadi ... msn.com Giuseppe Romele ha vinto la medaglia di bronzo nella 20 km di sci di fondo alle Paralimpiadi x.com Paralimpiadi Milano Cortina 2026: ora Italia-Svezia, round robin torneo a squadre miste Oggi l’Italia a secco di medaglie. Giuseppe Romele quarto nello sci nordico Interval Start Sitting 10km Diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/parali facebook