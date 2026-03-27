Ignazio La Russa ha affermato che non ci sono motivi giuridici per le dimissioni di Daniela Santanchè. La sua dichiarazione si riferisce alla recente vicenda politica del ministro, senza entrare in dettagli specifici o motivazioni personali. La situazione riguarda un caso di dimissioni di un membro del governo, con dichiarazioni pubbliche che contestano le ragioni addotte per questo passo.

AGI - Cosa è pesato di più a Ignazio La Russa in questa vicenda del ministro Daniela Santanchè? "Aver dovuto essere io a parlare con lei ma l'ho fatto nell'interesse sia di Daniela che del partito, perché la situazione era difficile, nel senso che non c'era alcuna ragione giuridica per le dimissioni ". Lo ha detto il presidente del Senato a "Dritto e Rovescio" su Rete4. "Lei", ha proseguito La Russa, "ha un'assoluta mancanza di condanne, addirittura sulla vicenda famosa del Covid non c'è nemmeno il rinvio a giudizio. Però la pressione delle opposizioni si era concentrata su di lei, che ha le spalle larghe. E nel momento in cui c'è stato il... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La Russa: "Non c'erano ragioni giuridiche per le dimissioni di Daniela"

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