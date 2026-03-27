La romita altura la mostra di pittura di Danilo Cesarotto a Casalserugo

Sabato 11 aprile, presso la Biblioteca di Casalserugo, sarà inaugurata la mostra di pittura intitolata “La romita altura”. L'esposizione sarà allestita al primo piano e presenta le opere di Danilo Cesarotto, che cura personalmente l’esposizione. L’evento si svolge nel contesto di una rassegna dedicata all’arte visiva e durerà fino a data da definire.

L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male Sabato 11 aprile, al primo piano della Biblioteca, si terrà l’inaugurazione della mostra di pittura “La romita altura”, a cura dell’artista Danilo Cesarotto. L’appuntamento è alle ore 10, momento in cui sarà possibile incontrare l’autore e scoprire le opere esposte. La mostra sarà poi visitabile dall’11 al 18 aprile durante gli orari di apertura della Biblioteca (qui e qui i dettagli). Per rimanere sempre aggiornati sugli eventi del nostro territorio, iscrivetevi al canale WhatsApp Casalserugo Eventi & Cultura . 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - “La romita altura”, la mostra di pittura di Danilo Cesarotto a Casalserugo Articoli correlati Primavera a Casalserugo con la mostra mercato del florovivaismo, espositori e luna parkDomenica 29 marzo, dalle 9 alle 20, vi aspettiamo lungo via Umberto I (chiusa al traffico) per una giornata piena di colori, profumi e divertimento!... L’arte di Cesi e la ‘pittura del silenzio’. La mostradi Stefano Marchetti San Benedetto alza gli occhi verso il cielo inondato di luce.