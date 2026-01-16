Non c’è solo lo Slam dei tennisti c’è anche quello degli incordatori | le rivalità e cosa accade nei laboratori

Oltre ai prestigiosi tornei di tennis, esiste un altro aspetto meno visibile ma fondamentale: quello degli incordatori. Questi professionisti, responsabili della tensione e del supporto delle corde, svolgono un ruolo strategico e spesso determinante nel successo dei tennisti. Un’indagine del Guardian ha portato alla luce il mondo nascosto dei laboratori di incordatura, rivelando rivalità e dinamiche che influenzano le performance sui campi.

Sapevate che nel mondo del tennis spesso è l’incordatore che sceglie il tennista, e non viceversa? Lo rivela il Guardian andato alla ricerca del mondo sommerso della Rod Laver Arena dove un team di venti professionisti delle corde deve seguire 800 tennisti. Un lavoro che ha bisogno di fiducia, calma e competenza dove a rompere i piani sono le wild card che vanno avanti perché sfuggono a una rigida impostazione di lavoro. Rivalità? C’è anche quella tra incordatore ed incordatore nei match più importanti del torneo. A guidare il lettore nei labirinti delle corde, nate di budello, diventate sintetiche ed oggi un mix di entrambe le caratteristiche, è Jim Downes, trent’anni di carriera e responsabile del team di incordatura Yonex: Una racchetta con un’incordatura elevata offre generalmente più controllo ma meno potenza, mentre il contrario vale per una racchetta con una tensione inferiore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Non c’è solo lo Slam dei tennisti, c’è anche quello degli incordatori: le rivalità e cosa accade nei laboratori Leggi anche: Quello che accade in Iran riguarda anche Kyiv. Il messaggio di Zelensky e la notte sotto le bombe Leggi anche: Un mese e mezzo di lavoro e zero euro in busta paga. È quello che, dal 17 novembre fino all'ultimo giorno dell'anno, accade alle donne europee se comparano il loro salario con quello dei colleghi maschi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Anche il coach di Jannik Sinner si è cimentato nelle qualificazioni del Million Dollar 1 Point Slam, la competizione che permette a professionisti e dilettanti di giocare un solo punto con i tennisti più forti del circuito Come racconta Tumaini Carayol su X, Vagn - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.