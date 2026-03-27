Giorgia Meloni ha subito una sconfitta politica significativa, che ha riacceso le tensioni all’interno della sua maggioranza. La presidente del Consiglio ha espresso il suo disappunto rivolgendo critiche al proprio governo, evidenziando le difficoltà incontrate. La vicenda ha suscitato reazioni e discussioni tra gli analisti, mentre le opposizioni continuano a seguire attentamente gli sviluppi.

La “cenciata” ricevuta da Giorgia Meloni è stata notevole. In cambio la presidente del Consiglio ha riversato la sua furia contro se stessa, o meglio contro il suo governo. Teste che saltano, richieste di dimissioni pubbliche dopo non essere riuscita a ottenerle in privato. Sembra una prova di forza ma è un’inevitabile prova di debolezza. Giorgia Meloni nel suo messaggio post sconfitta referendaria (Fb). Prima il problema era Salvini, poi Vannacci: ora è il resto d’Italia. La leader di Fratelli d’Italia vuole far vedere chi è che comanda. E visto che non ci riesce di fronte al Paese, è costretta a farlo almeno nel suo esecutivo, soprattutto nel suo partito. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La prima vera sconfitta di Meloni riaccende la tentazione giustizialista della destra

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