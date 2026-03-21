Boeing ha rinnovato l’accordo con l’Aeronautica Militare per la manutenzione dei quattro velivoli Tanker KC-767A. L’intesa prevede che l’azienda continui a fornire supporto tramite il sistema Performance-Based Logistics (PBL) per i prossimi cinque anni. L’accordo è stato siglato con la Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità (ARMAEREO).

Boeing continuerà a fornire supporto Performance-Based Logistics (PBL) ai quattro velivoli Tanker KC-767A dell’Aeronautica Militare per i prossimi 5 anni, grazie a un accordo concluso con la Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità ( ARMAEREO ). Il modello di supporto PBL, completo e altamente flessibile, fornito da Boeing Global Services in collaborazione con il fornitore italiano IG Spa e con il coinvolgimento di un team di 50 persone, comprende gestione del programma, supporto ingegneristico, gestione della catena di fornitura, aggiornamento delle pubblicazioni tecniche, EHS e meccanici aeronautici altamente qualificati (forniti dal fornitore italiano IG Spa), che garantiscono servizi di manutenzione programmata e non programmata presso la base operativa principale (MOB). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Boing rinnova l’accordo con Aeronautica Militare per la manutenzione

Articoli correlati

Fregene, “Legalmente Marciando”: due giorni dedicati alla legalità con l’Aeronautica MilitareFiumicino, 13 marzo 2026 – A Fregene due giornate dedicate alla promozione della legalità e dei valori istituzionali.

La Scuola elicotteri dell'Aeronautica militare è ufficialmente a ViterboIl trasferimento del 72esimo stormo da Frosinone diventa operativo, ma l'iter durerà tre anni.

Approfondimenti e contenuti su Aeronautica Militare

Argomenti discussi: Boing rinnova l’accordo con Aeronautica Militare per la manutenzione.

Boing rinnova l’accordo con Aeronautica Militare per la manutenzioneBoeing continuerà a fornire supporto Performance-Based Logistics (PBL) ai quattro velivoli Tanker KC-767A dell’Aeronautica Militare per i prossimi 5 anni, grazie a un accordo concluso con la Direzione ... quotidiano.net

Boeing rinnova fino al 2030 il supporto ai KC-767A: strategici per missioni operative e umanitarieRinnovato il contratto per l’assistenza alla flotta dell’Aeronautica Militare. Dal 2012 a oggi i quattro KC-767A italiani hanno volato per 47.000 ore in 12.000 missioni umanitarie e logistiche. Come ... panorama.it