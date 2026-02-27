Corrida di San Geminiano Dal 1973 la sfida podistica sull’antica via dei pellegrini Tradizione irrinunciabile

La corsa tradizionale di San Geminiano si svolge ogni anno lungo l'antica via dei pellegrini, una manifestazione che richiama atleti e appassionati da decenni. Questa tradizione, radicata nel tempo, rappresenta un momento di incontro e di celebrazione della storia locale. La competizione si tiene in un contesto che conserva intatto il fascino delle origini, attirando numerosi partecipanti e spettatori.

Macchitelli La passione per il podismo nasce a Modena agli albori degli anni ’70, quando i primi corridori si avventuravano sulle strade, spesso nebbiose (più di oggi), male illuminate (come oggi.), sembravano un po’ strambi e suscitavai talora non lusinghieri da parte di chi li vedeva passare. Poi iniziarono le prime "maratone popolari"; la crisi petrolifera del 197374 ebbe la sua parte nel grande successo del podismo, protagonista delle "domeniche a piedi" che oggi, dopo quasi 60 anni, conta migliaia e migliaia di praticanti solo nella nostra provincia. Nella storia della corsa su strada modenese grande è lo spazio da dedicare ad una manifestazione speciale, nata nel 1973 e con caratteristiche decisamente uniche; di corse così, in tutto il mondo, ce ne sono ben poche, se non nessuna: la Corrida di S. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Corrida di San Geminiano ritorna e diventa solidale. Iscrizioni onlineFra tradizione, novità e solidarietà, è iniziato il conto alla rovescia per la cinquantaduesima Corrida di San Geminiano che, come ogni anno, animerà...

Fiera e Corrida, come cambia la viabilità modenese per San GeminianoSabato 31 gennaio, in occasione della fiera di San Geminiano, viene sospesa la circolazione stradale, esclusi i mezzi di soccorso, in via Emilia...

Corrida di San Geminiano, ritorno al passatoRitorna in presenza la Corrida di S.Geminiano, classica del podismo modenese. Dopo il 2020 abbiamo avuto due edizioni anomale, una virtuale ed una al lunedì dell’Angelo, che poco avevano in comune con ... ilrestodelcarlino.it

San Geminiano Modena 2023: il programma della festa dedicata al patronoModena, 30 gennaio 2023 – E dopo Sant’Antonio Abate, a Modena si celebra la festa del patrono San Geminiano. Ogni 31 gennaio la città è pronta ad omaggiare il Santo con l’esposizione in Duomo delle ... ilrestodelcarlino.it

Giancarlo Iattici svela il programma: "Se San Geminiano ci darà una mano con il meteo ci sarà il tradizionale corteo dalla stazione dei treni per le strade del centro fino a piazza Grande" . - facebook.com facebook

