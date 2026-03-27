Durante un evento organizzato presso l’auditorium della Ciudad Real Madrid, il centrocampista ha condiviso la propria visione sulla mentalità del club, sottolineando che l’obiettivo principale è la conquista della Champions League. In questa occasione, il giocatore ha spiegato cosa comporta essere un membro della squadra, senza aggiungere commenti personali o interpretazioni.

Ospite della terza giornata della Settimana Bianca della Escuela Universitaria Real Madrid – Universidad Europea, che si è svolta nell’auditorium della Ciudad Real Madrid, Kroos ha raccontato cosa significa essere un Blanco. Le parole di Kroos. Riporta Marca: “Ero affamato fino alla fine. Inoltre, quando vincevi la Champions, il giorno dopo il presidente ti diceva di andare a conquistare la prossima. Puoi godertela per qualche ora, fino al giorno dopo, quando ascolti dal presidente: ‘Molto bene e ci vediamo l’anno prossimo qui, nello stesso posto e con la stessa Coppa’. Può sembrare una sciocchezza, ma non ti lascia rilassare. In questo club hai in testa: ‘Champions, Champions, Champions’. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Kroos: “Al Real hai in testa una sola cosa: ‘Champions, Champions, Champions”

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