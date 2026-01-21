LIVE Perugia-Berlin Recycling Volley 3-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | gli umbri si portano in testa al girone di Champions!

La partita tra Perugia e Berlino, valida per la Champions League di volley 2026, si è conclusa con una vittoria per 3-0 a favore degli umbri. L'incontro, valido come terza sfida del girone, ha permesso alla formazione italiana di assumere la testa del girone. Seguite gli aggiornamenti in diretta per tutte le novità sulla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.01 Per stasera è tutto amici ed amiche di OA Sport! La partita di Champions League fra Perugia e Berlino, valida come terza sfida del girone, si è conclusa con la netta affermazione per 3-0 di Perugia. Buona serata a tutti! 21.59 Il top scorer del match è l’opposto tunisino Ben Tara, che ha chiuso con 18 punti. Dietro di lui fra le fila di Perugia ci sono le bande Plotnytskyi con 11 punti e Semeniuk con 8. Per Berlino da segnalare le prove dei due americani del team; l’opposto Hanes che chiude con 8 punti e lo schiacciatore Flexen che termina con 9 punti a referto. 🔗 Leggi su Oasport.it

