Pessotto ricorda Vialli | Luca insegna alla Juve di oggi che non bisogna mai mollare Pretendeva sempre il meglio

Pessotto ricorda Vialli sottolineando come il suo esempio continui a ispirare la Juventus di oggi. Luca, con la sua determinazione e passione, ha sempre dimostrato che la tenacia e l’impegno sono fondamentali per affrontare le sfide sportive e personali. La sua figura rimane un punto di riferimento, insegnando che il successo si costruisce con perseveranza e dedizione, valori ancora preziosi nella cultura del club bianconero.

Il Teatro Regio ospita una serata benefica dal titolo " My name is Luca-Ballata con Vialli ", serata promossa dalla Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport onlus. La prima edizione ha avuto luogo a Genova lo scorso anno. Questa seconda tocca Torino e, a tre anni dalla scomparsa, Gianluca Vialli viene ricordato da compagni di squadra, amici e giornalisti. Tra questi ha parlato il suo ex compagno ed attuale Football Teams Staff Coordination Manager di Juventus Gianluca Pessotto.

