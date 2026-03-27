JFK un caso ancora aperto | quando Oliver Stone girava in paradiso

Da liberoquotidiano.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

JFK UN  CASO  ANCORA APERTO L7   cinema  ore    21.15 Con Kevin Costner,  Donald Sutherland e  Tommy Lee  Jones.. Regia  di  Oliver Stone. Produzione USA  1991. Durata 3 ore  e  20 minuti LA TRAMA Nel 1966  due  anni   dopo la morte di Kennedy   il procuratore  Jim Garrison riapre il  caso  e  scopre  che  il  presidente  venne ucciso  per un  complotto  ordito  dalla CIA,, da esiliati cubani  e  da  industriali   del nord PERCHE' VEDERLO Perchè  35 anni fa  Oliver Stone  non   era  ancora entrato in paranoia  e  "girava in paradiso". Cast  foltissimo e splendido, sceneggiatura  di ferro, una   storia  che  sta  in piedi per  più  di  tre  ore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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