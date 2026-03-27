JFK un caso ancora aperto | quando Oliver Stone girava in paradiso

JFK UN CASO ANCORA APERTO L7 cinema ore 21.15 Con Kevin Costner, Donald Sutherland e Tommy Lee Jones.. Regia di Oliver Stone. Produzione USA 1991. Durata 3 ore e 20 minuti LA TRAMA Nel 1966 due anni dopo la morte di Kennedy il procuratore Jim Garrison riapre il caso e scopre che il presidente venne ucciso per un complotto ordito dalla CIA,, da esiliati cubani e da industriali del nord PERCHE' VEDERLO Perchè 35 anni fa Oliver Stone non era ancora entrato in paranoia e "girava in paradiso". Cast foltissimo e splendido, sceneggiatura di ferro, una storia che sta in piedi per più di tre ore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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