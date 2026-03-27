Un uomo ha colpito un vicino con un'ascia di 88 centimetri, provocando danni fisici e scompiglio all’interno di un condominio di Perugia. La polizia è intervenuta sul posto per ricostruire quanto accaduto, mentre i sanitari hanno prestato soccorso alla vittima. Sono in corso le indagini per chiarire le cause dell’aggressione.

Padre e figlio perugini indagati per tentato omicidio. Il gip li allontana e li affida a due diverse strutture terapeutiche per interrompere la "morbosa simbiosi" alla base del delirio mistico Un'aggressione brutale, compiuta con un'ascia da 88 centimetri, ha sconvolto la quiete di un condominio a Perugia. Padre e figlio, entrambi perugini di 67 e 21 anni, difesi dall’avvocato Ilaria Iannucci, sono finiti indagati per tentato omicidio pluriaggravato. Il gip del Tribunale di Perugia ha accolto la richiesta del pubblico ministero, applicando nei loro confronti la misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata con l'obbligo di residenza in strutture sanitarie distinte. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - "Io sono Dio, i vicini sono demoni": la duplice follia che ha portato all'aggressione con l'ascia

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